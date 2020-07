Tetris Effect får multiplayer i kommende Xbox-utgivelse

Du ser på Annonser

Blant alle saftige annonseringer som Fable og Obsidians nye rollespill under Xbox Games Showcase fikk vi også vite at det elskede puzzlespillet Tetris Effect skal lanseres på Xbox Series X og Xbox One under navnet Tetris Effect: Connected, og vil inkludere multiplayer denne gangen.

Denne utvidede versjonen slippes (også via Xbox Game Pass) når Xbox Series X lanseres, og blir tidseksklusiv på Xbox. Her kan opptil tre spillere teste sine ferdigheter mot hverandre eller spille co-op. Tetris Effect: Connected slippes til PS4, Oculus Quest og Epic Games Store neste sommer.

Sjekk ut traileren øverst i saken.