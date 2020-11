Tetris Effect-skaperen er i gang med nytt prosjekt

Du ser på Annonser

Det er nesten litt vanskelig å tro at det er mer liv å klemme ut av et spill som Tetris, som er blant de første spillene noensinne, og som det har kommet et hav av versjoner av gjennom årene. Men tilbake i 2018 utga Tetsuya Mizuguchi en unik tolkning av Tetris, nemlig Tetris Effect, og det tok verden med storm.

Derfor er det mange som er spent på hva Mizuguchis neste prosjekt blir, og nå vet vi at han er i gang med noe helt nytt. Dette er blitt bekreftet via Twitter:

"Yup. Today is Rez's anniversary. Was released on Nov 22, 2001. Thanks to everyone who played Rez, Child of Eden and Rez Infinite. I and @enhance_exp is moving forward to the new project - totally new adventure with synesthesia."

Vi gleder oss.