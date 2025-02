Tetris Forever får en dedikert håndholdt konsoll

HQ

Tetris fyller 40 år i løpet av 2025. Som du kanskje vet, ble det utviklet under harde kommunistiske forhold i Sovjetunionen, men fikk sitt store gjennombrudd på Game Boy etter at Nintendo laget en flott versjon av puslespillenes sanne forfader.

For å feire dette lanserte Digital Eclipse i fjor Tetris Forever for både PC og konsoller. Den inneholdt mer enn 15 Tetris-klassikere, hvorav flere aldri hadde blitt utgitt i Vesten før, og inkluderte også en Tetris-dokumentar. Men Digital Eclipse er ikke ferdige med å feire, og har nå annonsert enda et Tetris Forever -produkt.

Nærmere bestemt er det en bærbar versjon av spillet som kjører på egenutviklet Game Boy-inspirert maskinvare utviklet av Clear River Games. Til en pris på €139,99 (ca. £112) inneholder den både Tetris (Famicom) og Tetris 2 + BomBliss, i tillegg til noen ekstra godbiter for fans. Forhåndsbestillinger starter 25. februar via Ataris nettsted.