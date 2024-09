Tetsuya Nomura synes ikke vi skal måtte spille som stygge karakterer i spill

HQ

Lenge var det vanlig at hovedpersonene i dataspill enten var muskuløse, muskuløse menn eller svært kurvede kvinner med modellutseende, men i mange år nå har dette blitt tonet noe ned. I den senere tid har det vært gjort ulike forsøk på å skape mer gjennomsnittlig utseende helter i et forsøk på å gjøre dem gjenkjennelige, om enn med ganske varierende resultater (Concord ultra-flop er et eksempel på dette).

En som ikke tror på den sistnevnte tilnærmingen, er Square Enix-veteranen Tetsuya Nomura, som skapte figurene i både det originale Final Fantasy VII og nyinnspillingen, i tillegg til å være skaperen av Kingdom Hearts-serien (og mye mer). Han mener tvert imot at vi ikke skal behøve å spille stygge karakterer i spill, og sier i et intervju med Automaton:

"Da jeg gikk på videregående, spilte en klassekamerat et spill der hovedpersonen ikke så bra ut. De sa: "Hvorfor må jeg også være stygg i spillverdenen?", noe som virkelig gjorde et sterkt inntrykk på meg."

Kort sagt kan vi definitivt forvente å spille attraktive karakterer i Nomuras spill, selv om han senere i samme intervju legger til at du ikke kan gjøre dem for kjekke, fordi "du vil ende opp med en karakter som er for distinkt og vanskelig å føle empati med".

Hva tenker du om dette? Vil du helst spille med pene eller stygge karakterer?