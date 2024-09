Texas Chain Saw Massacre feirer 50-årsdag med en enormt dyr samlerutgave

HQ

I år er det 50 år siden Tobe Hoopers skrekkklassiker Motorsagmassakren i Texas ble laget, og Dark Sky Films setter alle kluter til med en ny, massiv deluxe-utgave. Nå opp for forhåndsbestilling, Texas Chain Saw Massacre: 50th Anniversary Chainsaw Edition kommer med 4K UHD-versjonen av filmen, en Blu-ray, en bonus Blu-ray-plate og - få dette - en eksklusiv VHS-utgivelse med det originale omslaget!

Men det er ikke alt. Dark Sky teaset: "Alt er pakket inn i en kopi av den ikoniske motorsagen fra filmen, og når du åpner den, vil du høre den iskalde lyden av Leatherface som gir den opp. I tillegg er det hele pakket inn i en spesiell nummerert 50-årsjubileumseske. Denne begrensede utgaven kommer også med et nydesignet O-kort og nytt bonusinnhold som The Merchandise of The Texas Chain Saw Massacre og The Restoration of The Texas Chain Saw Massacre.

Til 300 dollar er det ikke billig, men for samleren som er ute etter det som mest sannsynlig er den ultimate utgaven av denne kultklassikeren, kan det være verdt prisen. Her er den fullstendige oversikten over hva som er inkludert i esken:

DISK 1: 4K UHD (SPILLEFILM)

Med HDR/HDR10 og Dolby Atmos-lyd

BONUS: 4 KOMMENTARER TIL SPILLEFILMEN

- Manusforfatter, produsent og regissør Tobe Hooper, skuespiller Gunnar Hansen, filmfotograf Daniel Pearl - skuespillere Marilyn Burns, Allen Danziger og Paul A. Partain, og produksjonsdesigner Robert Burns - manusforfatter, produsent og regissør Tobe Hooper - filmfotograf Daniel Pearl, klipper J. Larry Carroll og lydtekniker Ted Nicolaou

DISK 2: BLU-RAY (SPILLEFILM)

BONUS: 4 KOMMENTARER TIL SPILLEFILMEN

- Manusforfatter og produsent/regissør Tobe Hooper, skuespiller Gunnar Hansen, filmfotograf Daniel Pearl - skuespillere Marilyn Burns, Allen Danziger og Paul A. Partain, og produksjonsdesigner Robert Burns - manusforfatter og produsent/regissør Tobe Hooper - filmfotograf Daniel Pearl, klipper J. Larry Carroll og lydtekniker Ted Nicolaou

DISK 3: BLU-RAY BONUSFUNKSJONER

NYTT Merchandise fra The Texas Chain Saw Massacre

NY Restaureringen av Motorsagmassakren i Texas

- Dokumentarfilm i spillefilmlengde: Arven etter Motorsagmassakren - The Cinefamily presenterer FRIEDKIN/HOOPER: En samtale om Motorsagmassakren mellom William Friedkin og Tobe Hooper - Flesh Wounds: Sju historier om sagen - En omvisning i TCSM-huset med Gunnar Hansen - Off the Hook med Teri McMinn - The Business of Chain Saw: Et intervju med produksjonsleder Ron Bozman Intervju - Deleted Scenes & Outtakes - Grandpa's Tales: Et intervju med skuespilleren John Dugan - Cutting Chain Saw: Et intervju med klipperen J. Larry Carroll - Blooper Reel - Horrors Hallowed Grounds: TCSM - Dr. W.E. Barnes presenterer "Making Grandpa" - Still Gallery - Trailers - TV Spots - Radio Spots

