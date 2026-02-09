Thailands statsminister Anutin fester grepet om makten etter avgjørende valgseier

HQ

Thailands statsminister Anutin Charnvirakul sikret seg en overlegen seier i søndagens parlamentsvalg, noe som gir hans Bhumjaithai-parti solid kontroll og håp om en mer stabil regjering etter flere år med politisk uro. Nesten alle stemmesedlene var talt opp, og Bhumjaithai lå langt foran sine rivaler, takket være en økning i nasjonalismen som ble utløst av den nylige grensekonflikten med Kambodsja og Anutins beslutning om å utlyse et nyvalg mens oppslutningen i befolkningen var stor.

De foreløpige resultatene viste at Bhumjaithai vant omtrent 192 seter i det 500 medlemmer store parlamentet, et godt stykke foran det progressive Folkepartiet og det en gang så dominerende Pheu Thai-partiet. Selv om det ikke ble noe rent flertall, gir valgseieren Anutin et godt utgangspunkt for å danne en varig koalisjon og få gjennom viktige løfter, blant annet om forbrukersubsidier og en tøffere holdning til territoriale tvister. Analytikere sier at resultatet markerer et sjeldent øyeblikk i thailandsk politikk der en regjering kan ha nok autoritet til å styre effektivt.

Valget førte også til et betydelig institusjonelt skifte, med velgere som støttet en folkeavstemning om å begynne å utarbeide en ny grunnlov som skal erstatte det militærstøttede charteret fra 2017. Kritikerne har lenge hevdet at det nåværende systemet konsentrerer makten i ikke-folkevalgte organer, og resultatet av folkeavstemningen signaliserer at det er et ønske om reformer i befolkningen. Anutins valgtriumf og det grunnlovsfestede mandatet peker mot et avgjørende øyeblikk for Thailands politiske retning...