Thanksgiving byr på flere drap enn ting å være takknemlig for

Å ta ting folk elsker og gi det en forvrengt skrekkvridning er en vanlig ting i skrekkfilmens vidunderlige verden, og Sony Pictures' kommende Thanksgiving ser ut til å være et godt eksempel på dette.

I stedet for å feire en fantastisk Thanksgiving med venner og familie blir folk fra Plymouth (Massachusetts) drept. Det hele ser ut til å ha sammenheng med et Black Friday-opprør som endte i tragedie, og det er nå opp til innbyggerne å finne ut hva som egentlig skjer i en Thanksgiving som ikke ser ut til å by på mye å være takknemlig for.

Thanksgiving har premiere på kino 17. november, og vi har en splitter ny trailer til deg. Se den med omhu, for dette er ikke noe for sarte sjeler.