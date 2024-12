Thanos-skuespilleren vil kanskje få noen fans til å forsvinne med et snap

HQ

Josh Brolin, kjent for å spille Thanos i Avengers, avslørte nylig at han har blitt lei av å delta på konvensjoner. Som rapportert av Cinema Blend, dukket Brolin opp som gjest på The Graham Norton Show, hvor han delte sin frustrasjon over hva slags spørsmål fansen stiller under disse arrangementene. Ifølge Brolin føles noen spørsmål uaktuelle og noen ganger til og med "cringey".

Selv om han anerkjente at fansen på konventer er entusiastiske og lidenskapelige, gjorde Brolin det klart at noen spørsmål bommer på målet. Som skuespiller tar han ikke de kreative beslutningene for karakterene, men gir dem heller liv gjennom sine opptredener. Det ser ut til at selv om disse arrangementene gir fansen muligheten til å komme i kontakt med sine favorittstjerner, kan noen interaksjoner la mye å være ønsket.

Hva er din mening? Synes du Brolin burde knipse med fingrene og få noen fans til å forsvinne, eller er det bare en del av jobben?