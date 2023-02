HQ

Netflix har kunngjort at That '90s Show kommer tilbake for en andre sesong. Streameren har avslørt at komiserien fortsetter, og at den andre sesongen vil bli satt rundt et år etter at den første ble avsluttet, og utvides med hele seks episoder i forhold til første sesong. Dermed blir denne andre hele 16 episoder lang.

Det er ikke noe informasjon om plottet eller en utgivelsesdato for den andre sesongen ennå, men vi kan sannsynligvis forvente å se hvordan Leias vennskap med Point Place-gjengen utvikler seg, samt flere cameoer fra de gamle stjernene.

Du kan lese vår anmeldelse av That '90s Shows første sesong her.