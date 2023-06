The 7th Guest VR annonsert for PC VR og Meta Quest

På midten av 90-tallet var det vanskelig å overdrive det kollektive kjevefallet i spillmiljøet da The 7th Guest ble lansert. Det var et av de første store CD-ROM-spillene, og det var så høyteknologisk at folk knapt trodde sine egne øyne.

Heldigvis hadde det også mer å by på enn bare utseendet, for det var et virkelig smart puslespill med en herlig skrekkstemning. Her fikk vi besøke herskapshuset til leketøyprodusenten Henry Stauf som en gruppe på seks gjester, men hvem er den mystiske 7. gjesten i dette mørke mysteriet?

Nå er det på tide å oppleve dette eventyret på nytt, ettersom det er annonsert en VR-versjon for PC VR (Steam), Quest 2 og det nylig annonserte Quest 3. Spillregissør Paul van der Meer forklarer hvorfor han ønsket å vende tilbake til denne litt glemte milepælen i videospillhistorien:

"Jeg kan fortsatt huske at jeg ble trollbundet da jeg spilte originalen. Alt føltes så ekte for meg. Og så mystisk! Å kunne bringe dette ikoniske spillet til virtuell virkelighet er en drøm som går i oppfyllelse, og jeg gleder meg til å dele resultatet med alle."

The 7th Guest VR lanseres senere i år, og nedenfor har vi både en første trailer og noen skjermbilder av det som ser ut til å være en smart bruk av VR-konseptet.