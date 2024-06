The Acolyte hadde den beste Disney+-premieren i 2024

HQ

Denne uken hadde The Acolyte endelig premiere, en ny Star Wars-serie på Disney+ som legger Skywalker-æraen helt bak seg og forteller en historie som utspiller seg 100 år før filmene. Og det var tydeligvis noe folk virkelig gledet seg til, for nå rapporterer Variety at The Acolyte har hatt den beste premieren i 2024 på Disney+.

Vi får se om interessen varer i de kommende ukene når serien fortsetter, med den åttende og siste episoden som slippes 16. juli. Har du sjekket ut eventyrene til jedimester Sol (spilt av Squid Game-stjernen Lee Jung-jae) ennå?