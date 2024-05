The Acolyte-showrunner er en fan av The Clone Wars

HQ

The Acolyte har premiere neste måned, og gir oss et sjeldent glimt av en tid før prequelene. Vi vender tilbake til en tid da Jedi-tempelet fortsatt eksisterte, og Jedi-ordenen var tusenvis sterk. The Acolyte's showrunner Leslye Headland snakket om innflytelsene som var med på å forme Star Wars-serien hennes.

Offisielt fortalte Headland IGN at hun er en stor fan av Dave Filonis Star Wars: The Clone Wars. "The Clone Wars [inspirerte The Acolyte]," sa hun. "Mye er inspirert av Nightsisters. Vi har ingen Nightsisters i denne serien, men vi er inspirert av dem, inspirert av Asajj Ventress."

"Min favorittepisode er The Wrong Jedi. Den har jeg definitivt hentet inspirasjon fra."

The Wrong Jedi er en av de mest berømte Klonekrigs-episodene, der Ahsoka blir stilt for retten for en forbrytelse hun ikke har begått. Mens Anakin prøver å bevise hennes uskyld, mister padawanen troen på Jedi-rådet, og tar til slutt beslutningen om å forlate ordenen.

The Acolyte Serien har premiere 5. juni.