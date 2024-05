The Acolytes budsjett var angivelig rundt 180 millioner dollar

HQ

The Acolyte har premiere om litt under en uke, men før vi får se Star Wars-serien som utspiller seg før hendelsene i The Phantom Menace har vi fått noen interessante nye detaljer angående budsjettet.

Som rapportert av New York Times, antas det at budsjettet for The Acolyte ligger på iøynefallende 180 millioner dollar. Det er mer enn produksjonsbudsjettet for Barbie, Furiosa, og bare 10 millioner dollar mindre enn budsjettet for Dune: Part Two.

Dette viser at Disney fortsatt er villige til å satse mye penger på Star Wars, og at det sannsynligvis er store forventninger til The Acolyte. Serien består av 8 episoder, som hver er rundt 30 minutter lange.

