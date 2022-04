The Adam Project er nå en av Netflix' største suksesser noensinne

HQ

Shawn Levys familieeventyr med Ryan Reynolds i hovedrollen fikk en mildt sagt lunken mottakelse da det landet på Netflix for litt over en måned siden, men det har ikke stoppet filmen fra å være oppe og snuse på pallen for engelskspråklige filmer. Med 233 millioner seere ligger The Adam Project for øyeblikket på en stabil fjerdeplass. Dette betyr at bare Red Notice, Don't Look Up og Bird Box, i den rekkefølgen, har tiltrukket seg flere seere. Siden han også er i Red Notice og siden 6 Underground ligger på en niendeplass, slår Ryan selv også rekord. Han er den første skuespilleren som har tre filmer på Netflix sin topp 10-liste.

Ettersom filmen som sagt ble sluppet så sent som litt over en måned siden er det fortsatt fullt mulig at den kommer til å fortsette å klatre, og vi vet jo at når det går bra for en film så begynner det fort å snakkes om en oppfølger, så regn med en The Adam Project 2 i fremtiden.

Men til tross for Netflix-suksessene blir det Apple TV+ neste gang for Ryan, hvor han sammen med Will Ferrell og Octavia Spencer blir inkludert i rollebesetningen til en musikal inspirert av Charles Dickens A Christmas Carol, kalt Spirited.