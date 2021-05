The Addams Family: Mansion Mayhem annonsert

Det har gått hele 20 år siden vi sist fikk tilbringe tid med familien Addams på konsoll, men nå har The Addams Family: Mansion Mayhem blitt annonsert. Det er et 3D-plattformspill som lanseres på en enda ubekreftet dato senere i år på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.

Ifølge pressemeldingen sendt til Gamereactor inneholder eventyret co-op for opptil fire spillere der hvert familiemedlem har unike egenskaper. Wednesday kan for eksempel bruke kjæledyret Socrates (en blekksprut!) mens Gomez har en Mazurka Saber til disposisjon. Historien går ut på at vi skal prøve å ta tilbake familiens herskapshus fra en mystisk besøkende som har tatt over. Terry Malham, leder for utgiver Outright Games, kommenterer:

"Det er veldig spennende å jobbe, ikke bare med MGM for første gang, men å jobbe med dem på The Addams Family - et av de største familieunderholdningsmerkene gjennom tidene. For oss er det virkelig en fryd å lage et spennende familieeventyr, med en av de mest ikoniske familiene i hele populærkulturen."

Du finner de første bildene fra spillet nedenfor.