The Artful Escape har endelig fått slippdato

Vi har ventet på The Artful Escape i mange år nå. Spillet har dukket opp hos en rekke større utgiveres pressekonferanser ved blant annet E3 gjennom årene, men nå er utvikleren Beethoven & Dinosaur endelig klar.

Under Annapurnas Showcase-sending i går ble det bekreftet at spillet slippes på Xbox Series, Xbox One og PC (via Game Pass) allerede den 9. september.

Men det er ikke alt, for en stjernespekket rollebesetning ble også avslørt. Spillet byr på stemmer fra Lena Heady, Mark Strong, Jason Schwartzmann og Carl Weathers for å nevne noen få.

Se traileren nedenfor.