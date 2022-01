The Artful Escape slippes på PS4, PS5 og Nintendo Switch neste uke

Vi snakker med The Artful Escape-skaperne den 13 juli 2017 klokken 21:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Du som fulgte med på pressekonferansene under E3 denne sommeren husker sikkert indiespillet The Artful Escape, som tok over skjermen med drømmebilder og spesiell musikk....

Se traileren til The Artful Escape den 12 juni 2017 klokken 13:38 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Under Microsofts pressekonferanse dukket det opp en lett psykedelisk trailer for spillet The Artful Escape. Neonfarget himmel og gitarspillende astronauter står på menyen...