The Ascent bekrefter Cyber Heist-utvidelse

Svenskene i Neon Giant har ikke akkurat ligget på latsiden etter at de lanserte The Ascent på PC og Xbox i fjor. Siden den gang har spillet også blitt tilgjengelig på PlayStation og alle steder har fått en rekke oppdatering som stadig gjør opplevelsen enda bedre. Nå får vi i tillegg mye mer innhold.

Utviklerne bekrefter at en utvidelse kalt Cyber Heist blir tilgjengelig for The Ascent allerede den 18. august. Denne lar de som har fullført historien dra til et nytt område med et nytt hovedmål og flere sideoppdrag. Siden vi får dra til nye omgivelser venter det helt andre fiender, så da passer det godt at vi også kan bruke nærkampvåpen.