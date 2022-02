The Ascent skyter seg inn på PlayStation i mars

HQ

Allerede i desember fikk vi klare tegn på at det foreløpig PC- og Xbox-eksklusive The Ascent, som Ben ikke er alene om å like ganske godt, skal komme til PlayStation-konsollene. Svenskene har brukt lengre tid enn jeg trodde, men nå har de i alle fall bekreftet det.

Neon Giant forteller at The Ascent slippes på PlayStation 4 og PlayStation 5 den 24. mars. Samtidig har de godt nytt for de som allerede spiller på PC siden de får den etterlengtede New Game+ med høyere vanskelighetsgrad, økning av maksnivået til 30 og muligheten til å oppgradere våpen enda mer. Denne oppdateringen er helt gratis, mens det også er mulig å kjøpe Cyber Warrior-pakken for noen ekstra våpen, en Tactical, rustninger og skins. Forhåpentligvis følger alt dette med i PlayStation-utgavene fra første stund.