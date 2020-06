The Ascent støtter 4K, 60fps og HDR på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Den svenske utvikleren Neon Giant stod for en av de største Xbox Series X-overraskelsene med sitt The Ascent da de første spillene til konsollen ble annonsert forrige måned. Det er et sci-fi-rollespill med stort fokus på co-op, som lar oss gå på eventyr i en vertikalt bygd megaby.

The Ascent blir konsolleksklusivt til Xbox (kommer også til PC, og nå forteller Xbox sin offisielle Twitter-konto mer om hvordan spillet flyter på Xbox Series X:

"With great power... comes projectiles and explosions in stunning 4K, 60 fps and HDR."

Det er gode nyheter, og vi gleder oss til å oppleve kraften av de kommende konsollene.