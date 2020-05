The Ascent virker overraskende lovende for 11 svensker

Bare det å høre at et utviklerstudio består av personer som har laget spill som Bulletstorm, Doom, Gears of War og Wolfenstein bør være nok til å få flere til å sperre opp øynene, så da skader det ikke å se en snasen trailer heller.

Gjengen i Neon Giant fikk vise frem The Ascent i dagens Inside Xbox-stream, og det isometriske actionrollespillet ser da ikke verst ut. Mens vi prøver å ta kontroll over alt fra slummen til de flotte penthousene i The Ascent Group vil vi kunne sprenge både folk og omgivelser i fillebiter, få kult loot og oppgradere figurene våre med en rekke cyberpunkteknologier. Alt dette alene eller sammen med opptil tre venner. Betrakt meg som nysgjerrig.