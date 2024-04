The Bad Guys 2 kommer på kino i august 2025

HQ

Det ser ut til at animasjonsfilmen The Bad Guys var en stor nok suksess for Universal, ettersom det nå rapporteres at det er gitt grønt lys for en oppfølger som kommer på kino allerede i august neste år.

Filmen, som foreløpig går under navnet The Bad Guys 2 (selv om den utvilsomt vil få et mer iøynefallende navn etter hvert som den nærmer seg premiere), skal ifølge The Hollywood Reporter komme 1. august 2025 og skal nok en gang lages av DreamWorks Animation.

Det nevnes også at alle de originale skuespillerne i filmen er klare til å gjenta rollene sine, noe som betyr at vi kan se frem til mer av Sam Rockwells Mr. Wolf, Marc Marons Mr. Snake, Craig Robinsons Mr. Shark Piranha , Anthony Ramos' Mr. , Awkwafinas Ms. Tarantula, og til og med Zazie Beetz som Diana Foxington, Richard Ayoade som Professor Marmalade, Alex Borstein som politisjef Misty Luggins og Lilly Singh som Fluffit.

THRs rapport gir oss også en forsmak på hva denne filmen kommer til å handle om, og bemerker at "The Bad Guys sliter med å finne tillit og aksept i sine nye liv som Good Guys, når de blir trukket ut av pensjonisttilværelsen og tvunget til å gjøre 'en siste jobb' av en kvinnelig gruppe kriminelle."

Når det gjelder hvem som kommer til å utgjøre denne nye gjengen av kvinnelige kriminelle, er det ennå ikke noe nytt om rollebesetningen.