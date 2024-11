The Bad Guys dår konkurranse i The Bad Girls i sommer

DreamWorks' nylige renessanse nådde kanskje sitt høydepunkt da den kritikerroste Puss in Boots: The Last Wish kom, en film som brukte nye animasjonsteknikker og en emosjonell fortelling til å slå benene vekk under mange. Før den filmen debuterte var det imidlertid også en annen godt mottatt DreamWorks-animasjon, nemlig den stjernespekkede familiefilmen The Bad Guys, en film som gjorde det såpass bra på kino at DreamWorks ganske raskt bestemte seg for å gi grønt lys for en oppfølger. Den oppfølgeren er nå her, og vi har en første trailer for den.

The Bad Guys 2 kommer på kino i løpet av sommeren. Her kommer megaskuespillerne tilbake med Sam Rockwell som Mr. Wolf, Marc Maron som Mr. Snake, Craig Robinson som Mr. Shark, Anthony Ramos som Mr. Piranha, Awkwafina som Ms. Tarantula, Zazie Beetz som Diana Foxington, Richard Ayoade som Professor Marmalade, og Alex Borstein som Misty Luggins.

Hva denne oppfølgeren vil by på, blir vi fortalt: "I det nye kapittelet fra DreamWorks Animations anerkjente actionkomediehit fra 2022 om en knallhard kriminell gjeng med lovløse dyr, sliter The Bad Guys med å finne tillit og aksept i sine nye liv som Good Guys, når de blir trukket ut av pensjonisttilværelsen og tvunget til å gjøre "en siste jobb" av en helt kvinnelig gruppe kriminelle."

Sjekk ut traileren for filmen nedenfor for å se om dette er en film du bør se opp for i sommer.