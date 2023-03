The Banshees of Inisherin klar for Disney+ den 13. mars

Både det faktum at filmen allerede har fått veldig gode anmeldelser, vunnet en drøss med priser, er en het kandidat til å vinne beste film på Oscar-utdelingen og får mye skryt i Discorden vår gjør det ganske klart at The Banshees of Inisherin er noe de fleste bør få med seg, så dagens nyhet er verd å merke seg.

En pressemelding avslører at The Banshees of Inisherin blir tilgjengelig på Disney+ fra og med den 13. mars. Dermed trenger vi altså bare å vente mindre enn to uker til for å sjekke ut filmen selv hjemme.