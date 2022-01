The Batman får lavere aldersgrense enn fryktet

HQ

Med tanke på at Matt Reeves og trailerne i seg selv stadig har fremhevet at The Batman blir en av de mørkeste superhelt-filmene i DC-universet virket det nesten som om aldersgrensen ville bli relativt høy. "Heldigvis" blir ikke det tilfellet.

I dag har nemlig amerikanske Classification and Rating Administration satt sin MPA-aldersgrense for The Batman og en håndfull andre filmer, og det viser seg at førstnevnte faktisk bare vil være PG-13.

Dette er den samme aldersgrensen som blant annet fenomenale The Dark Knight fikk, så det betyr ikke nødvendigvis at filmen blir ekstremt barnevennlig. Nolan sin film fikk tross alt aldersgrense 15 år her til lands, så vi får se om The Batman ender opp med det samme eller nøyer seg med 12 år når det visstnok venter "sterkt voldelig innhold og urovekkende innhold, narkotika, stygt språk og noe antydende materiale".