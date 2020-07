The Batman får også en TV-serie

Du ser på Annonser

Matt Reeves' tolkning av Batman-universet, The Batman, kommer ikke på kino før oktober neste år, men jeg er ikke den eneste som synes at filmen allerede høres meget lovende ut.

Warner Bros. og HBO skriver nemlig i en pressemeldingen at Reeves og Terence Winter (kjent for blant annet Sopranos, Boardwalk Empire og The Wolf of Wall Street) allerede har startet arbeidet med en TV-serie basert på The Batman for HBO Max. Denne vil fokusere på Gotham PD, og vil gå nærmere inn på både slemmingene og universet generelt fra filmen. Noe mer enn det kan de selvsagt ikke si enda, men det virker i alle fall som om vi kan se frem til mye spennende fra DC-universet fremover.