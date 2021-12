The Batman går nærmere inn på Catwoman i ny trailer

HQ

Det er ikke akkurat en hemmelighet at jeg gleder meg veldig til The Batman endelig kommer i mars, så jeg ble nysgjerrig da Warner Bros. begynte å gjøre et par nysgjerrighetspirrende ting for noen dager siden. I kveld vet vi hva gåtene ledet til.

Matt Reeves og kompani har gitt oss en ny trailer fra The Batman, og med både mer Catwoman, heftige kampscener, en tilsynelatende spinnvill The Riddler og mer senkes ikke akkurat forhåpningene mine.