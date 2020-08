The Batman har fått logo og sin første plakat

På lørdag skal vi endelig få noen skikkelige detaljer om Matt Reeves' The Batman, men som resten av Warner Bros. har ikke han tenkt å spare alt til da heller.

Nå har den talentfulle regissøren offentliggjort logoen til The Batman, samt et kult konseptbilde Jim Lee har tegnet til DC Fandome hvor vi ser Robert Pattinson i det jeg fortsatt vil si er en interessant drakt. Forhåpentligvis betyr dette at vi får se noen ganske spennende klipp fra filmen om to dager.