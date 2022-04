The Batman kommer tidligere enn antatt til HBO Max

HQ

Jeg er langt fra den eneste som storkoste meg med The Batman på kinoer, så det er ikke rart mange har vært interesserte i å vite når filmen kommer til HBO Max. Etter å først ha fått noen vage kommentarer fra Warner Bros. før et uhell tvang selskapet til å si at storfilmen blir tilgjengelig via streaming den 19. april viser det seg at vi faktisk ikke må vente såpass lenge.

I en pressemelding avsløres det nemlig at The Batman slippes på HBO Max allerede den 18. april her til lands. Dette er neste mandag for de som har mistet tellingen. Altså er det nøyaktig en uke til vi får se Robert Pattinson, Zoë Kravitz, en ugjenkjennelig Colin Farrell og gjengen i den spesielle tolkningen av DC-universet igjen.