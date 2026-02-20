The Batman - Part II begynner innspillingen i mai

HQ

Jeg prøvde å forlate kontoret i morges, men døren var blokkert. Man kan vel si at det var noe i veien. Er det en liten forandring i luften? Lukten av hevn, som duften av en ny sesong som gjør seg gjeldende? Sannsynligvis ikke helt ennå, men det ser ut til at vi nærmer oss The Batman - Part II til å bli en realitet.

Ifølge en ny Variety-rapport er Batmans oppfølger i ferd med å sette i gang produksjonen i slutten av mai i år. Med en lanseringsdato i oktober 2027, bør dette gi Matt Reeves god tid til å filme filmen og legge til postproduksjonseffekter som er nødvendige for en film i denne skalaen.

Andre steder ser vi at James Gunn og Peter Safrans neste store DCU-film, Superman: Man of Tomorrow, skal filmes om bare noen få uker. Med tanke på at den har en lanseringsdato i juli, mens The Batman - Part II slippes i oktober 2027, kan vi se hvorfor de har den tidsplanen de har hos Warner Bros.

Det er mulig at salget av Warner Bros. til enten Netflix eller Paramount kan forstyrre disse innspillingstidene, men med tanke på hvor nær innspilling begge filmene er, ser det ut til at de ikke vil bli ytterligere forsinket.