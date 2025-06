The Batman - Part II: Manuset er ferdig, men filmen er fortsatt langt unna

HQ

Matt Reeves har angivelig ferdigstilt manuset til The Batman - Part II, oppfølgeren til den kritikerroste og dystre superheltfilmen fra 2022 med Robert Pattinson i hovedrollen. Filmen skulle opprinnelig hatt premiere i høst, men på grunn av fjorårets Hollywood-streik (blant annet), har den blitt utsatt med et helt år til oktober 2026.

I et intervju med Collider forteller regissøren at han for øyeblikket er dypt inne i forproduksjonen, og at hele det kreative teamet - inkludert Greig Fraser (foto) og James Chinlund (produksjonsdesign) - er tilbake om bord for nok en gang å skape en stilistisk mørk og intens versjon av Gotham City.

Reeves understreker viktigheten av å gi historien og karakterene tid til å utvikle seg naturlig, noe han sier er grunnen til at det tok lengre tid å ferdigstille manuset. Det vil imidlertid ikke være noen forbindelse til James Gunns nye DC Universe, ettersom The Batman forblir et frittstående "Elseworlds"-prosjekt. Det betyr at Reeves står fritt til å fortsette å utforske sin egen unike tolkning av den kappekledde korsfareren.

Gleder du deg til The Batman - Part II?