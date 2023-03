The Batman-oppfølgeren begynner innspillingen i november

The Batman ble hyllet som en av de beste superheltfilmene de siste årene i fjor, så mange har ventet spent på en oppfølger siden den gang, og selv om det fortsatt vil ta litt tid før The Batman Part II slippes på kino ser det ut til at arbeidet snart er i full gang.

Filmingen skal altså begynne i november, noe som betyr at det forhåpentligvis er god tid til å få alt gjort og ferdigstilt før utgivelsesdatoen i oktober 2025. Vi har ikke mange konkrete detaljer om filmens plott ennå, men med tanke på hintene til Jokeren i den første filmen ser vi for oss at han vil være involvert.

Er du spent på oppfølgeren til Matt Reeves' The Batman?