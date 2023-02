The Batman-oppfølgeren kommer i 2025

James Gunn og Peter Safran lovet å avsløre deler av den første fasen av dette nye DC Extended Universe innen 1. februar, og de har holdt ord i ellevte time.

Mens Gunn presenterer noen av hovedprosjektene i videoform som vist nederst, har andre blitt detaljert beskrevet i pressemeldinger sendt til oss. En av disse er forståelig nok, da dette vil være sin egen separate del av DCEU, Matt Reeves' The Batman-oppfølger. Vi vet nå at det som ganske enkelt kalles The Batman Part II kommer 3. oktober 2025. Reeves og gjengen ønsker ikke å avsløre noe annet om filmen, men det høres ut som om vi atter en gang skal få en slutt som åpner døren for en annen ikonisk karakter. Hvorfor? Fordi det er bekreftet at The Batman blir en trilogi.

Hvilke andre skurker eller deler av Bat-familien vil du se i Robert Pattinsons Batmanunivers?