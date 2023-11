The Bear fornyet for sesong 3 på Disney+ i 2024

HQ

Så mange filmer og TV-serier har blitt satt på vent på grunn av den pågående SAG-AFTRA-streiken, men det virker som om de store selskapene tror at skuespillerne snart er klare til å begynne å jobbe igjen. Vi har fått en rekke uttalelser om når prosjekter vil starte opp igjen i det siste, og nå er det på tide med enda en.

FX avslører i en pressemelding at The Bear er fornyet for en tredje sesong, og at den kommer på Disney+ i 2024. Vi får forståelig nok ikke vite hvor mange episoder den kommende sesongen vil bestå av, så bare tiden vil vise om tallet vil fortsette å øke eller forbli ti som sesong 2. Det blir også interessant å se om streiken avsluttes snart nok til at vi faktisk får fortsettelsen på Carmy og mannskapets historie neste år, eller om vi må vente til 2025.