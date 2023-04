The Bible er nå tilgjengelig på Game Boy Advance

HQ

Nintendos gamle bærbare arbeidshest er kanskje ikke det hotteste lenger, men det stopper ikke nye spill fra å bli utgitt på den håndholdte konsollen. I dette tilfellet handler det imidlertid mer spesifikt om et gammelt uutgitt spill reddet fra det digitale mørket av gruppen Forest of Illusion. Dette er en gruppe individer som spesialiserer seg på å bevare gammel programvare for Nintendos mange plattformer.

I en nylig uttalelse på Twitter kunngjorde gruppen sitt siste funn, The Bible. Og nei, det er ikke et spill i seg selv, men en faktisk bibelen i lesbart format for Game Boy Advance som var nær å bli utgitt av 505 Games for lenge siden.

Omslaget og beskrivelsen av The Bible for Game Boy Advance finnes fortsatt online på 505 Games gamle nettside som kan graves opp gjennom (blant annet) Wayback Machine. En morsom historisk kuriositet for å si det mildt, og nå er det mulig å laste ned hele ROM-en fra deres nettsted gratis.

Vil du lese bibelen på din gamle GBA?