The Big Bang Theory: Zak Penn og Bill Prady blir med Chuck Lorre for ny spinoff

Vi delte allerede et innlegg i fjor om en ny The Big Bang Theory-serie under utvikling på HBO, med Chuck Lorre som produserer den selv. Nå vet vi, ifølge Deadline, at Zak Penn og Bill Prady blir med Chuck Lorre for å lede det kreative teamet for denne nye spinoffen. Lorre, kjent for å ha skapt originalserien og dens avleggere, slår seg sammen med Penn, en manusforfatter kjent for sitt arbeid med The Avengers og Ready Player One, sammen med Big Bang-medskaperen Prady. Trioen skal skrive manus og produsere serien, som vil inneholde tilbakevendende karakterer som Kevin Sussman (Stuart Bloom) og Brian Posehn (Bert Kibbler).

Penns bakgrunn er hovedsakelig fra action- og sjangerfilmer, men hans ekspertise forventes å utfylle seriens tegneserietemaer. Spinoffen vil sannsynligvis fokusere på Stuarts tegneseriebutikk, en sentral setting i den originale serien. Fans av The Big Bang Theory kan se frem til en ny vri på det elskede universet, med disse tre tungvekterne som bringer ny energi til serien.

Ser du frem til den nye spinoffen når The Big Bang Theory-franchisen utvides?