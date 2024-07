The Big Door Prize har blitt kansellert av Apple

HQ

Hvis du har sett eller nylig avsluttet den andre sesongen av The Big Door Prize på Apple TV+ og har lurt på hva som skjer videre med serien, har vi noen dårlige nyheter til deg.

Variety bekrefter at Apple har lagt ned komediedramaserien, noe som betyr at det ikke blir flere episoder av den Chris O'Dowd-ledede produksjonen.

Uten tvil er hovedårsaken knyttet til seertall, men dette ble sannsynligvis ikke hjulpet av måten Apple bare marginalt markedsførte seriens retur for et par måneder siden og fortsatte også å slippe alle episodene på en gang i stedet for å debutere dem på ukentlig basis som andre serier på streameren.

Gledet du deg til mer av The Big Door Prize?