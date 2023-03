The Big Door Prize lover å avsløre ditt livs sanne potensial

HQ

For noen uker siden delte Apple TV+ teasertraileren for The Big Door Prize, et show som utforsker hva som skjer når en maskin som avslører en persons sanne potensial på mystisk vis dukker opp i en liten amerikansk by over natten. Nå, med serien satt til å debutere senere denne måneden, har selve traileren kommet og gitt oss et bedre innblikk i showet.

Som oppsummeringen av showet sier: "Basert på M.O. Walshs roman med samme navn forteller The Big Door Prize historien om en liten by som for alltid blir forandret når en mystisk maskin dukker opp i butikken og lover å avsløre hver beboers sanne livspotensial."

Showet ledes av Chirs O'Dowd, som spiller en mann som kjemper tilbake mot samfunnet som omfavner den livsendrende maskinen. Når det gjelder hvordan dette utspiller seg for ham vil du kunne se selv når The Big Door Prize begynner å strømme 29. mars