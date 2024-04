The Big Door Prizes andre sesong viser mye potensial

HQ

Kan du tro at det allerede er april? Tiden går i hvert fall fort, og mer enn noensinne for Apple TV+ sin serie The Big Door Prize. Til tross for at serien debuterte på strømmetjenesten for første gang 29. mars 2023 er vi allerede i gang med den andre sesongen av serien, som starter senere denne måneden.

Det stemmer. Komediedramaserien er tilbake fra 24. april, og innbyggerne i byen Deerfield vil nok en gang forsøke å finne ut sannheten bak den merkelige, skjebneforutsigende og potensialavslørende Morpho-maskinen som tilfeldigvis dukket opp i den lokale butikken over natten.

Hovedrolleinnehaveren blir nok en gang Chris O'Dowd, men vi kan forvente oss en rekke gjengangere i denne andre sesongen, blant annet Djouliet Amaras Trina, Gabrielle Dennis' Cass, Aaron Roman Weiners Beau, Damon Guptons Father Reuben og Sammy Fourlas' Jacob.

Når det gjelder hva den andre sesongen vil utforske, kan du finne synopsis og trailer nedenfor.

Synopsis: "Basert på M.O. Walshs roman følger "The Big Door Prize" sesong to innbyggerne i Deerfield mens Morpho-maskinen gjør dem klare for den mystiske "neste fasen". Etter hvert som alles potensialer byttes ut med visjoner, dannes nye relasjoner og nye spørsmål stilles. Dusty (Chris O'Dowd) og Cass (Gabrielle Dennis) bestemmer seg for å ta en pause fra hverandre, mens Trina (Djouliet Amara) og Jacob (Sammy Fourlas) finner ut at de kan kvitte seg med de gamle merkelappene. Giorgio (Josh Segarra) og Izzy (Crystal Fox) finner hver sin romanse, mens Hana (Ally Maki) og fader Reuben (Damon Gupton) forsøker å finne ut hva som er hensikten med maskinen. Den lille byen blir nok en gang nødt til å stille spørsmål ved det de trodde de visste om livene sine, forholdene sine, mulighetene sine og om selve Morpho."