The Blood of Dawnwalker lar deg ødelegge gjennomspillingen ved å drepe viktige NPC-er

The Blood of Dawnwalker Det vil ikke tvinge deg til å ta noen forbehold når det gjelder drap på NPC-er. I stedet lar det deg drepe hvem du vil, til og med karakterer som anses som viktige for spillets verden og oppdrag.

I en samtale med GamesRadar bekreftet kreativ direktør Mateusz Tomaszkiewicz at du kan leve ut vampyrfantasien din ved å drepe hvem du vil. "Det er en sandkasse, noe som betyr at vi prøver å maksimere valgmulighetene dine i spillet," sa han. "Det er ikke akkurat uendelige muligheter, for vi har selvsagt en fast karakter du spiller med Coen, og han har sin egen personlighet og så videre, men innenfor denne personligheten prøver vi å gi deg muligheten til å forme din egen Coen."

"Vi lar deg for eksempel drepe mange NPC-er, og mange av dem kan være veldig viktige NPC-er," fortsatte han. "Noen ganger kan dette føre til alternative utfall eller til og med avbryte visse oppdragslinjer ... at du er en daggryvandrer betyr at du har denne blodhungeren om natten, så dette kan faktisk føre til at disse NPC-ene dør hvis du ikke er forsiktig."

Så selv om du ønsker å være den snilleste fyren som er mulig, må du holde sulten i sjakk, ellers kan du ende opp med noen døde NPC-er. Etter at noen nyere rollespill har blitt kritisert for ikke å gi spilleren frihet på denne måten, blir det interessant å se hvordan spillere reagerer på denne tilbakevendingen til mer gammeldags mekanikk med NPC-er.