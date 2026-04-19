The Blood of Dawnwalker-regissøren har stor tro på det kommende rollespillet

Forsinkelser, nedleggelser av studioer, oppsigelser og andre katastrofer dominerer overskriftene i spillmediene for tiden, så det er ganske forfriskende å høre en spilldirektør for et av årets største rollespill snakke om at han er trygg på teamet sitt og produktet. Konrad Tomaszkiewicz vet at det ikke gir den saftigste sladderen, men han har virkelig ikke hatt noen store problemer med The Blood of Dawnwalker, som han forteller det.

"Jeg er overrasket over at det gikk så greit, for å være ærlig. Alle sier at det er veldig vanskelig å rekruttere et team, men for oss var det ganske enkelt fordi folk ville jobbe med oss. Folk sa at det er veldig vanskelig å lage spillet, men vi får veldig gode resultater fra fokustestene. Vi er selvsikre. Jeg er overrasket over at vi ikke har støtt på store problemer," sier han til The Game Business.

"Det er vanskelig for meg å si at noe gikk veldig galt, for det går veldig bra, og folk er fornøyde. Dette er den største belønningen for meg, jeg har et lykkelig team som lager et flott spill," fortsatte han.

Det kan være at Tomaszkiewicz rett og slett trives bedre i det mindre studioet Rebel Wolves enn hos giganten CD Projekt Red. Ved å krympe fra et team på over 500 til 160 ansatte kan han bli kjent med alle, med mye mindre byråkrati.

