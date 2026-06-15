The Blood of Dawnwalker vil få gratis, mindre DLC etter lansering

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The Blood of Dawnwalker vil få DLC, men hvis du håpet på store utvidelser fra de tidligere Witcher 3-utviklerne som jobber med vampyrspillet, bør du kanskje tenke om igjen. I stedet er det bekreftet at vi vil få gratis, men mindre DLC-tilbud, uten at det foreløpig er gitt mange flere detaljer.

I et intervju med det polske mediet PAP Biznes (via MP1st) sa Rebel Wolves-sjef Konrad Tomaszkiewicz at Rebel Wolves, utvikleren av The Blood of Dawnwalker, allerede utvikler en "plan for mindre, gratis DLC."

"Når det gjelder om det kommer tillegg umiddelbart eller ikke i det hele tatt, har vi nylig startet samtaler om dette temaet for å planlegge en veikart og tidslinje for mindre, gratis tillegg, men vi har ennå ikke tatt en beslutning", sa han. Tomaszkiewicz la til at målet akkurat nå er å holde "kontantbeholdningen" høy, slik at de allerede avslørte og planlagte oppfølgerne i forskjellige epoker og med forskjellige kulturer kan lages.

Allerede har 1,5 millioner spillere lagt The Blood of Dawnwalker til ønskelisten, så hvis Rebel Wolves klarer å lykkes, kan vi se stor interesse for dette vampyr-RPG-spillet. Vi vil først vite det sikkert når det lanseres i september.