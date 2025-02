The Blood of Dawnwalkers kampanje vil vare i 30-40 timer

HQ

I en tid med massive rollespill er det naturlig å forvente at nye spillere i sjangeren sikter mot en gjennomspillingslengde på rundt 80-100 timer. Men Rebel Wolves vet at de er et mindre studio, og derfor har de valgt en annen tilnærming til sitt nye vampyrrollespill The Blood of Dawnwalker.

I en samtale med GamesRadar ønsker kreativ direktør Mateusz Tomaszkiewicz at folk skal vite at spillet vil ta en kvalitet over kvantitet tilnærming. "Når det gjelder kvalitet, ser vi definitivt på AAA, fordi det er her vi kommer fra, kvalitetsnivået til The Witcher 3," sa han. "Spillene våre er definitivt ikke like store når det gjelder mengde innhold og spilletimer - vi er et mindre studio, dette er vårt første prosjekt, så vi bygger definitivt noe mindre. Men vi ønsker å bygge noe som er like robust når det gjelder kvalitet, kanskje litt kortere."

"Hvis størrelse er din målestokk, så ja, det er ikke på størrelse med et AAA-spill som The Witcher," fortsatte han. "Men jeg vet ikke om størrelse er målet, for å være ærlig, for det finnes AAA-spill som Call of Duty som ikke er 100+ timers spillkampanjer. Og jeg vet ikke om noen vil kalle dem AA eller indie."

Med mange massive spill der ute som kjemper om tiden vår, kan det være fint for en tittel å ikke ønske å kreve hundrevis av timer av livet ditt. Likevel vil det være noen som ønsker å bli sittende fast i verdenen til The Blood of Dawnwalker, og kanskje synes dette er en smule skuffende.