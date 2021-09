The Book of Boba Fett har fått premieredato på Disney+

HQ

Da andre sesong av The Mandalorian ble avsluttet ved å avsløre at en serie kalt The Book of Boba Fett var på vei fikk vi bare vite at planen var å ha premiere en gang i desember. Dette løftet klarer selskapet å holde.

Nå avslører nemlig Disney og Lucasfilm at The Book of Boba Fett vil ha premiere på Disney+ den 29. desember. For å feire anledningen har vi også fått et kult konseptbilde.