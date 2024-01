The Book of Clarence er utsatt på ubestemt tid i Storbritannia

HQ

Noe overraskende har Legendary besluttet å utsette The Book of Clarence i Storbritannia på ubestemt tid. Filmen, med LaKeith Stanfield i hovedrollen som en falsk profet som bruker triks og andre knep for å bli berømt på Jesu Kristi tid, skulle etter planen ha hatt premiere i dag, 19. januar, men slik blir det ikke lenger.

Deadline melder at Legendary har trukket tilbake lanseringen av filmen i landet av en grunn som ennå ikke er bekreftet. Det kan ha noe å gjøre med at Sony står for distribusjonen av filmen i landet, men det er ikke bekreftet eller utdypet nærmere. Det ble nevnt en mulig lansering i mars, men dette er heller ikke bekreftet av produksjonsselskapet.

Denne situasjonen får meg også til å tenke på The Last Voyage of the Demeter, som fortsatt ikke kan sees i Storbritannia uten å ta en tur til piratbefengte farvann, hvis du skjønner hva jeg mener. Så selv om The Book of Clarence kan ha premiere om et par måneder, kan det også ta mye, mye lenger tid.