The Boondock Saints 3 er bekreftet å være i arbeid

Det som tidligere bare var et rykte er nå bekreftet: en tredje film om MacManus-brødrene er på vei; Boondock Saints 3 er i ferd med å bli en realitet. Sean Patrick Flanery avslørte dette i et nylig intervju da han ble spurt om filmen.

Selv om skuespilleren ikke var villig til å dele noen spesifikke detaljer, kom han ved et uhell til å røpe tidslinjen under samtalen, og nevnte at innspillingen vil finne sted mellom mars og august.

"Den jævelen sendte meg en melding i går kveld. Han er en av mine beste venner. Solid fyr. Det kan jeg ikke si om mange i Hollywood, men det er en solid jævel. En av de beste fyrene i Hollywood, og han har vært en god venn av meg siden '94. Vi spilte inn den i 1999... Vi filmer mellom mars og august."

Med andre ord, mest sannsynlig neste år, noe som forhåpentligvis betyr at vi får se de to brødrene igjen før 2026.

Ser du frem til Boondock Saints 3?