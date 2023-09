The Boy and the Heron er kanskje ikke Hayao Miyazakis siste film

HQ

En av de store snakkisene rundt Studio Ghiblis The Boy and the Heron er at den sies å være den berømte japanske regissøren Hayao Miyazakis siste film. Men skal man tro en rapport fra CBCs Eli Glasner er dette ikke tilfelle.

I et innlegg på X skriver Glasner at det under et intervju på den røde løperen med Studio Ghiblis VP, Junichi Nishioka, ble nevnt at "The Boy and the Heron ikke er Miyazakis siste film, og at han allerede kommer inn på kontoret med nye ideer."

Det nevnes ikke hva disse ideene går ut på, men gleder du deg til å høre at vi kan ha flere Miyazaki-filmer i vente i fremtiden?