The Boy and the Heron viser den første traileren

Den siste filmen til den legendariske animasjonsfilmskaperen Hayao Miyazaki har nettopp fått sin første teaser-trailer. The Boy and the Heron er allerede lansert i Japan, der den har høstet lovord fra både fans og kritikere.

Filmen følger en 12 år gammel gutt som blir tatt med til en annen verden for å lete etter moren sin. Filmen tar opp noen ganske tunge temaer, med Studio Ghiblis typiske, nydelige animasjon som bakteppe.

Dessverre for oss på den andre siden av dammen får filmen bare premiere i USA i år, hvor den vises i IMAX i begynnelsen av desember. Vi får håpe at den i det minste kommer digitalt kort tid etter, slik at vi kan få glede av den.