The Boy and the Heron's engelske stemmeskuespillere består av

Studio Ghibli har avslørt hvem som skal være med i den engelske dubben av Hayao Miyazakis første animasjonsfilm på 10 år, The Boy and the Heron. Rollelisten inkluderer store skuespillere og er rett og slett helt stappfull. Her er hvem som spiller hovedrollene og hvilken karakter de gir stemme til, ifølge Variety.



Christian Bale som Shoichi Maki



Gemma Chan som Natsuko



Dave Bautista som parakittkongen



Karen Fukuhara som Lady Himi



Willem Dafoe som edel pelikan



Mark Hamill som grandonkel



Florence Pugh som Kiriko



Robert Pattinson som gråhegre



Luca Padovan som Mahito Maki



Mamadou Athie som Tony Revolri



Dan Stevens som Parakitter



The Boy and the Heron vil først ha premiere på hjemmemarkedet i begynnelsen av desember, før den kommer til andre land senere i måneden. I Storbritannia får filmen premiere 26. desember 2023.