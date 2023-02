The Boys avslører sesong 4s finaletittel

Skaperen av The Boys på Amazon Prime, Eric Kripke, har avslørt navnet på sesong 4s siste episode over på Twitter. Ifølge tweeten vil The Boys Season 4-finalen ha tittelen «Assassination Run».

Nå, mens dette kan referere til en rekke karakterer er det ingen tvil om at den med størst målskrive på seg er Homelander. Kripke har ikke gitt ut mer informasjon om episoden siden dette selvsagt ville ødelagt mye av moroa, men det har også vært noen teorier som peker på at en av The Boys selv kan dø.

Når showet kommer inn i sin fjerde sesong virker det på tide at noe stort skjer. Vi har hatt mange nervepirrende øyeblikk, spesielt med Soldier Boy, som endte opp med å bare gå tilbake til der han startet etter å ha gjort ikke mye annet enn å pensjonere Maeve.

Er du spent på The Boys sesong 4? Hvem tror du kan ende opp som målet for Assassination Run?